Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Penuhi Panggilan Polda Jabar, Ayah Vina Didampingi Tim Hotman 911

Agus Warsudi , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |15:30 WIB
Penuhi Panggilan Polda Jabar, Ayah Vina Didampingi Tim Hotman 911
Ayah Vina Cirebon di Polda Jabar (foto: MPI/Agus)
A
A
A

BANDUNG - Wasnadi Otong ayah dari Vina Dewi Arsita, korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 silam datang ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jabar, Rabu (5/6/2024). Dia didampingi anaknya Marliyana, kakak kandung Vina dan tim pengacara Hotman 911.

Ayah dan kakak Vina tiba ke Polda Jabar sekitar pukul 13.14 WIB setelah menempuh perjalanan dari Cirebon ke Bandung. Mereka langsung masuk ke Gedung Ditreskrimum Polda Jabar.

"Hari ini pemeriksaan tambahan untuk bapak almarhumah Vina (Wasnadi Otong). Ayah Vina didampingi oleh tim Hotman 911 Jakarta dan Cirebon," kata kuasa hukum keluarga Vina, Dea Saskia kepada wartawan, Rabu (5/6/2024).

Dea Saskia menyatakan, jika ada oknum pengacara yang mengaku kuasa hukum keluarga Vina adalah hoaks.

Marliyana, kakak kandung Vina mengatakan, menerima surat pemanggilan pemeriksaan untuk ayahnya dari Polda Jabar. "Mungkin (pemeriksaan) seputar awal kejadian," kata Marliyana.

Sementara itu, Wasnadi Otong, ayah Vina tidak berkomentar banyak terkait pemeriksaan. "Mungkin (bapak) kurang mengerti," ujar Marliyana.

Sebelumnya, Pegi Setiawan ditangkap polisi di Jalan Kopo, Kota Bandung pada Selasa 21 Mei 2024. Pria yang bekerja sebagai kuli bangunan itu ditangkap sepulang kerja. Pegi ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan terhadap Vina dan Eky pada 2016 silam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187970//lisa_mariana-VREs_large.jpg
Sempat Ditangkap, Polisi Bebaskan Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187776//lisa_mariana-6qAy_large.jpg
Breaking News! Lisa Mariana Ditangkap Polda Jabar Terkait Dugaan Video Porno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182454//lisa_mariana-SLY8_large.jpg
Lisa Mariana Jadi Tersangka Kasus Video Syur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/33/3182357//richard_lee-KC0z_large.jpg
Okky Pratama, Doktif hingga Richard Lee Dilaporkan Terkait Pencemaran Nama Baik, Ini Kata Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175508//prabowo-taPN_large.jpg
Sosok Wamendagri Akhmad Wiyagus, Eks Kabaintelkam yang Pernah Disorot saat Kasus Vina Cirebon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/340/3170383//tersangka_demo_anarkis_di_jabar-XiVw_large.jpg
Terungkap! Dalang Demo Anarkis di Jabar, 26 Orang Jadi Tersangka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement