Penuhi Panggilan Polda Jabar, Ayah Vina Didampingi Tim Hotman 911

BANDUNG - Wasnadi Otong ayah dari Vina Dewi Arsita, korban pembunuhan di Cirebon pada 2016 silam datang ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jabar, Rabu (5/6/2024). Dia didampingi anaknya Marliyana, kakak kandung Vina dan tim pengacara Hotman 911.

Ayah dan kakak Vina tiba ke Polda Jabar sekitar pukul 13.14 WIB setelah menempuh perjalanan dari Cirebon ke Bandung. Mereka langsung masuk ke Gedung Ditreskrimum Polda Jabar.

"Hari ini pemeriksaan tambahan untuk bapak almarhumah Vina (Wasnadi Otong). Ayah Vina didampingi oleh tim Hotman 911 Jakarta dan Cirebon," kata kuasa hukum keluarga Vina, Dea Saskia kepada wartawan, Rabu (5/6/2024).

Dea Saskia menyatakan, jika ada oknum pengacara yang mengaku kuasa hukum keluarga Vina adalah hoaks.

Marliyana, kakak kandung Vina mengatakan, menerima surat pemanggilan pemeriksaan untuk ayahnya dari Polda Jabar. "Mungkin (pemeriksaan) seputar awal kejadian," kata Marliyana.

Sementara itu, Wasnadi Otong, ayah Vina tidak berkomentar banyak terkait pemeriksaan. "Mungkin (bapak) kurang mengerti," ujar Marliyana.

Sebelumnya, Pegi Setiawan ditangkap polisi di Jalan Kopo, Kota Bandung pada Selasa 21 Mei 2024. Pria yang bekerja sebagai kuli bangunan itu ditangkap sepulang kerja. Pegi ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan terhadap Vina dan Eky pada 2016 silam.