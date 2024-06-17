Terima Hewan Kurban MNC Peduli, DKM Masjid Al-Hidayah: Amanah Kami Laksanakan Sebaik-baiknya

DEPOK - MNC Peduli menyalurkan sejumlah hewan qurban kepada Masjid Al-Hidayah, Beji, Kota Depok, pada hari raya Idul Adha 1445 Hijriah yakni Senin (17/6/2024). Pemberian hewan qurban itu diapresiasi oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Hidayah karena kepercayaan yang diamanatkan oleh MNC grup melalui MNC Peduli tersebut.

Salah satu pengurus DKM Al-Hidayah, Indra Candra Hadi mengungkapkan rasa syukur pihaknya atas penyaluran hewan qurban berupa sapi tersebut oleh MNC Peduli. Bentuk penyaluran hewan qurban tersebut, lanjut Indra, sebagai bentuk kepercayaan tinggi yang diberikan kepada DKM-nya.

"Kami bersyukur, Alhamdulillah karena MNC peduli mau mempercayakan hewan qurban kepada kami. Amanah ini akan kami jaga dan laksanakan dengan sebaik-baiknya," ungkap Indra di lokasi, Senin (17/6/2024).

Ada pun jumlah hewan qurban yang diterima DKM Al-Hidayah, ujar Indra, yakni dua ekor sapi yang nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan di sekitar pemukimannya. Pemotongan hewan qurban itu pun dilakukan di lapangan sekitar masjid yaitu Jalan Bambon Raya RT. 02/17, Kelurahan Beji, kecamatan Beji, Kota Depok.

"Kami berterima kasih kepada MNC Peduli karena sudah memberikan dua ekor sapi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan di lingkungan kami ini. Kami berharap agar kepercayaan ini terus berlanjut," tutur Indra.

Ditemui dalam waktu yang berbeda, perwakilan Masjid Bimantara Kebon Sirih, Ustaz Imam Syafi'ie mengungkapkan pihaknya memutuskan untuk menyalurkan hewan qurban di daerah Masjid Al-Hidayah dan di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan.

Keputusan ini diambil, lanjut Syafi'ie, lantaran Masjid Bimantara tidak menyelenggarakan pemotongan hewan qurban sejak pandemi Covid-19.

"Masjid Bimantara diberikan kepercayaan oleh MNC Peduli namun kami belum menyelenggarakan pemotongan hewan qurban semenjak Pandemi Covid-19, jadi kami memutuskan untuk salurkan hewan qurban ke Masjid Al-Hidayah dan satu masjid di daerah Ciputat," jelas Syafi'ie.

Syafi'ie mengungkapkan, penyaluran hewan qurban ini dilakukan ke Depok dan Ciputat guna menyasar langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini dilakukan karena untuk memenuhi amanah MNC grup melalui MNC Peduli selayaknya rutin setiap tahunnya.

"Setiap tahun MNC grup selalu memberikan hewan qurban, tetapi jumlahnya fluktuatif. Tahun ini cenderung menurun, tetapi dengan ini semoga ke depannya akan terus meningkat dan lebih banyak serta baik lagi," tutup Syafi'ie.

Diketahui, MNC Peduli menyalurkan hewan qurban berupa sapi dan kambing dalam menyambut perayaan Idul Adha 1445 Hijriah pada tahun ini. MNC Peduli menyalurkan hewan kurban tersebut yang didonasikan dari 57 unit usaha MNC grup dan perusahaan mitra lainnya.

Ketua MNC Peduli, Syafril Nasution menyampaikan penyaluran hewan qurban ini menjadi kegiatan rutin MNC grup setiap tahunnya. Hewan qurban yang rutin diserahkan tersebut merupakan bagian dari kegiatan MNC grup untuk meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat melalui kolaborasi sosial.