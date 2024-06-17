Iduladha 1445 Hijriah, Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban

SURABAYA - Menyambut perayaan Iduladha 1445 Hijriyah/2024 M, Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas menyalurkan 215 ekor hewan kurban yang terdiri dari 123 ekor sapi dan 92 ekor kambing. Penyaluran hewan kurban dilaksanakan oleh 16 cabang dan dan 7 anak perusahaan kepada masyarakat yang ada di sekitar lingkungan kerja perusahaan.

Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan komitmen kepedulian perusahaan terhadap masyarakat. Menurutnya, momentum Iduladha menjadi salah satu sarana untuk menguatkan hubungan baik dengan sesama manusia.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan salah satu wujud nyata kami berbagi kebahagian dengan masyarakat yang membutuhkan, sehingga dapat memberikan manfaat,” ujar Widyaswendra, Jum’at (14/06).

Ia menambahkan bahwa penyaluran hewan kurban rutin dilaksanakan tiap tahunnya oleh SPTP. Semangat berkurban menjadi inspirasi bagi perusahaan untuk berbagi dengan masyarakat sekitar. Selain itu, bagi para pegawai juga dapat mengambil hikmah dari perayaan ini untuk meningkatkan ketaqwaan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

"Memaknai perayaan Iduladha tidak hanya berhenti hanya sekedar berbagi dengan sesama, namun juga supaya kita semakin dekat dengan Sang Pencipta dan ikhlas dalam bekerja dan beraktivitas," ucapnya.