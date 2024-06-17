Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kerbau Kurban di Lebak Ngamuk Seruduk Panitia

Fariz Abdullah , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |23:15 WIB
Kerbau Kurban di Lebak Ngamuk Seruduk Panitia
Kerbau kurban mengamuk dan seruduk panitia di Lebak (Foto : Tangkapan Layar/Istimewa)
A
A
A

LEBAK - Seekor kerbau kurban di Kampung Pasir Sukarayat, Kelurahan Cijoro Pasir, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, mengamuk, Senin (17/6/2024). Hewan kurban itu lalu menyeruduk seorang panitia.

Peristiwa tersebut viral dalam sebuah video yang beredar luas di WhatsApp Grup. Dalam video kerbau yang hendak disembelih itu mengamuk dan coba ditenangkan oleh beberapa warga.

Namun, seorang pria berbaju merah nampak menjadi korban penyerangan hewan kurban. Dia beberapa kali diseruduk oleh kerbau.

Warga Setempat, Deddy Sofyan, mengatakan bahwa kerbau tersebut mengamuk sesaat sebelum hendak disembelih.

"Iya dia gatau kenapa pas mau disembelih malah ngamuk," kata Deddy kepada wartawan.

Ia menerangkan, pada saat mengamuk, kerbau tersebut sempat kabur ke daerah Ciawi, Rangkasbitung, hingga membuat panitia yang mengejar menjadi kewalahan.

"Iya sempat kabur setelah mengamuk, tapi alhamdulillah bisa kekejar dan dibawa kembali," terangnya.

Halaman: 1 2
1 2
      
