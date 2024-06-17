Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge

SLEMAN - Eks Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo melemparkan candaan saat melihat-lihat sapi kurban seusai melaksanakan Sholat Idul Adha di Masjid Salman yang tak jauh dari rumahnya di Wedomartani, Depok, Sleman, Senin (17/6/2024).

Awalnya, Ganjar yang saat itu melihat tiga ekor sapi kurban sontak berbincang-bincang bersama warga. Ganjar sesekali bertanya kepada pengurus masjid tentang hewan yang akan disembelih.

"Ini sapinya besar-besar ya," ucap Ganjar.

"Sapinya sehat, besar-besar pak, Ganjar," sahut pengurus masjid yang tampak mengikuti dari belakang.

Percakapan itu terus berlanjut dan cukup hangat antara Ganjar dan warga yang sesekali tampak mengabadikan momen tersebut. Ganjar juga terdengar melontarkan kata candaan ketika melihat seekor sapi yang memiliki ukuran lebih besar dari dua ekor sapi lainnya.