Gempa M3,4 Guncang Cianjur, BMKG Imbau Warga Waspada Susulan

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan telah terjadi gempa dengan kekuatan magnitudo (M) 3,4 di Cianjur, Jawa Barat. Gempa tersebut terjadi pada sore menjelang malam.

"Telah terjadi gempabumi M3.4, lokasi pusat gempa berada di darat 8 km barat daya Kab. Cianjur, waktu 17-Jun-24 18:21:53 WIB," tulis BMKG.

BMKG menyebutkan, titik gempa berada di kedalaman delapan kilometer. Getaran gempa dirasakan beberapa orang hingga benda dengan bobot ringan yang tergantung bergoyang.

Gempa juga dirasakan nyata di dalam rumah layaknya ada truk yang melintas. Akan hal itu, BMKG meminta warga untuk mewaspadai kemungkinan adanya gempa susulan.

"Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi," tulis BMKG.

