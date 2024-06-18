Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Viral Driver Ojol Antar Jenazah Bayi dari Makassar ke Pangkep

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |07:30 WIB
5 Fakta Viral Driver Ojol Antar Jenazah Bayi dari Makassar ke Pangkep
Ojol bawa jenazah dari Makassar ke Pangkep (Foto: tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah video yang memperlihatkan aksi mengharukan yang dilakukan seorang pengemudi ojek online (ojol) mengantar jenazah anak bayi menggunakan sepeda motor dari Makassar menuju Kabupaten Pangkep, Sulsel.

Okezone merangkum 5 fakta soal driver ojol antar jenazah tersebut. Berikut ulasannya:

1. Jenazah Bayi Dipangku Kakeknya

Video tersebut pun viral di media sosial (medsos). Tampak pengemudi ojek online sedang membonceng seorang pria paruh baya yang sedang memangku seorang jenazah bayi yang merupakan cucunya.

Sambil merekam dirinya, pengemudi ojol itu pun menceritakan bahwa tengah membawa jenazah dari Rumah Sakit dr Tadjuddin Chalid, Makassar menuju Pangkep.

2. Keluarga Jenazah Tak Sanggup Bayar Biaya Ambulans

Dari keterangan sang pengemudi ojol, pihak pemulasaran rumah sakit awalnya meminta ke keluarga korban Rp800 ribu untuk mengantar jenazah menggunakan mobil ambulans. Namun pihak keluarga tidak mampu hingga akhirnya pihak pemulasaran berinisiatif untuk memesankan ojek online untuk mengantarkannya ke Pangkep dengan biaya Rp150 ribu.

3. Jenazah Dibawa dari Makassar ke Pangkep

Driver ojol yang diketahui bernama Darmawansyah (43) mengungkapkan bahwa kejadian itu bermula saat dirinya mengantar orderan ke Rumah Sakit dr Tadjuddin Chalid. Saat keluar rumah sakit, dirinya ditahan oleh salah seorang petugas rumah sakit untuk mengantarkan seseorang ke Pangkep.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
