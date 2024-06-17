Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral Driver Ojol Antar Jenazah Bayi dari Makassar ke Pangkep, Alasannya Bikin Haru

Muhammad Nur Bone , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |13:52 WIB
MAKASSAR - Sebuah video yang memperlihatkan aksi mengharukan yang dilakukan seorang pengemudi ojek online (ojol) mengantar jenazah anak bayi menggunakan sepeda motor dari Makassar menuju Kabupaten Pangkep, Sulsel.

Video tersebut pun viral di media sosial (medsos). Tampak pengemudi ojek online sedang membonceng seorang pria paruh baya yang sedang memangku seorang jenazah bayi yang merupakan cucunya.

Sambil merekam dirinya, pengemudi ojol itu pun menceritakan bahwa tengah membawa jenazah dari Rumah Sakit dr Tadjuddin Chalid, Makassar menuju Pangkep.

Dari keterangan sang pengemudi ojol, pihak pemulasaran rumah sakit awalnya meminta ke keluarga korban Rp800 ribu untuk mengantar jenazah menggunakan mobil ambulans. Namun pihak keluarga tidak mampu hingga akhirnya pihak pemulasaran berinisiatif untuk memesankan ojek online untuk mengantarkannya ke Pangkep dengan biaya Rp150 ribu.

Driver ojol yang diketahui bernama Darmawansyah (43) mengungkapkan bahwa kejadian itu bermula saat dirinya mengantar orderan ke Rumah Sakit dr Tadjuddin Chalid. Saat keluar rumah sakit, dirinya ditahan oleh salah seorang petugas rumah sakit untuk mengantarkan seseorang ke Pangkep.

Menurutnya, pihak keluarga tidak mempunyai biaya untuk menyewa mobil pengantar jenazah sebesar Rp800 ribu membuat dirinya iba dan rela mengantar jenazah itu yang jaraknya sejauh 53 kilometer dari Makassar menuju Pangkep.

"Orang pemulasaran yang panggil saya minta antar ke Pangkep saya bilang bisa offline uangnya sebesar Rp200 ribu dan ditawar Rp150 ribu menggunakan uang pribadinya sendiri untuk membayarkannya," ujar Darmawansyah, Senin (17/6/2024).

Halaman:
1 2
      
