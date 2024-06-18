Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ayah Tega Bacok Anaknya yang Masih Balita hingga Tewas

Fariz Abdullah , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |10:44 WIB
SERANG - N (3) tewas dibunuh ayahnya sendiri berinisial A (30) di Kampung Cibarugbug Desa Citaman, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Selasa (18/6/2024).

Peristiwa tragis ini berawal ketika A (30) tengah tidur bersama dengan sang istri HI (26) juga korban. Entah karena apa, seketika A menghabisi nyawa korban hingga darah bersimbah dan mengenai sang istri yang tak lain ibu kandung korban.

"Saya terbangun karena ada cipratan yang mengenai tubuhnya, sontak kaget melihat pelaku sedang memegang golok yang berlumuran darah, cipratan yang mengenai saya itu darah,"kata HI kepada wartawan.

"Pelaku langsung kabur dengan kondisi berlumuran darah," tambah dia.

Menurut Hi, pihak keluarga bergegas membawa korban ke Puskesmas namun takdir berkata lain di mana nyawa N tidak dapat tertolong. Alhasil, warga yang menyaksikan kejadian lantas menghubungi pihak kepolisian.

