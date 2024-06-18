5 Fakta Rencana Sholat Idul Adha dengan Imam Perempuan di UIN Malang yang Bikin Heboh

JAKARTA - Pelaksanaan Sholat Idul Adha dengan imam dan khatib perempuan di UIN Maliki Malang dipastikan batal digelar. Meski begitu, pamflet Sholat Idul Adha itu jadi sorotan masyarakat.

Batalnya Sholat Idul Adha dengan khatib dan imam perempuan itu karena panitia melihat perkembangan terakhir jamaah dan mahasiswa UIN Malang yang banyak pulang kampung merayakan Hari Raya Idul Adha dengan keluarga masing-masing.

Okezone merangkum 5 fakta rencana imam Sholat Idul Adha perempuan di UIN Malang. Berikut ulasannya:

1. Pamflet Imam Sholat Perempuan Masih Draft Rencana

Ketua Pusat Ma'had Al Jam'iyah Ahmad Izzuddin mengungkapkan, pamflet Salat Idul Adha yang beredar itu merupakan draf rencana.

2. Rencana Imam Sholat Idul Adha di UIN Malang Antisipasi Potensi Over Load Jamaah

Pasalnya mengantisipasi over loadnya jamaah Salat Idul Adha di masjid mahasantri putra yang berjumlah 1.932.

Apabila ditambah dengan mahasantri putri yang berjumlah 2.559, dan masyarakat sekitar, sangat tidak memungkinkan dan menyulitkan pengaturannya.

"Berdasarkan analisis situasi terakhir, kebutuhan untuk mengadakan Salat Idul Adha secara terpisah tidak diperlukan, karena mahasantri putra dan putri banyak kembali ke daerah asal, untuk merayakan idul adha bersama keluarga sehingga mahasantri yang ada dapat ditampung dalam satu masjid saja," ucap Ahmad Izzuddin, melalui keterangan tertulisnya, pada Minggu malam (16/6/2024).

3. UIN Tegaskan Tak Ada Niat Cari Sensasi

Pihaknya menegaskan, tak ada niatan untuk mencari sensasi dari rencana kegiatan ibadah tersebut. Sebab pelaksanaan Salat Idul Adha khusus perempuan pada prakteknya sudah banyak dilaksanakan di beberapa pesantren putri.