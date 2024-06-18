Viral Satpam dan Warga Kejar Mobil di Area Parkir Mal di Bandung, Isinya Dua Bocah Sedang Mesum

BANDUNG - Video berisi rekaman petugas satuan pengamanan (satpam) dan warga mengejar sebuah mobil di area parkir sebuah mal di Kota Bandung, viral di media sosial (medsos).

Pengemudi mobil bercat warna hitam itu tancap gas berputar-putar di area parkir. Tampak para pengejar berusaha menghentikan laju mobil tersebut.

Beberapa kali terdengar mobil bergesekan dengan tembok area parkir. Bahkan seorang satpam memukulkan tongkat ke bodi mobil tersebut.

Beberapa saat kemudian, mobil berhenti dan pengemudianya keluar dari kendaraan tersebut. Orang-orang yang mengejar lalu mengerumuni pemuda sopir mobil itu.

Informasi yang beredar menyebutkan, peristiwa itu dipicu oleh kejadian satpam mal memergoki sopir mobil diduga berbuat mesum dengan seorang perempuan dalam mobil di area parkir.

Kapolsek Regol AKP Aji Riznaldi mengatakan, kronologi kejadian berawal saat satpam memergoki aksi mesum sopir dan seorang gadis dalam mobil di tempat parkir Kings Mal terjadi.

Peristiwa itu terjadi pekan lalu atau 13 Juni sekitar pukul 16.20 WIB. Sejoli tersebut masih berusia di bawah umur. Namun video kejadian satpam dan warga mengejar mobil pelaku baru viral hari ini.

"Satpam parkir di Kings menemukan mobil goyang, dicek ada sepasang muda mudi sedang melakukan perbuatan mesum," kata Kapolsek Regol, Selasa (18/6/2024).