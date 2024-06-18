4 Ribu Jiwa Terdampak Banjir di Nias Barat, Bupati Pantau Lokasi

NIAS BARAT - Usai hujan deras yang mengguyur wilayah Nias Barat sejak Minggu 16 Juni 2024, mengakibatkan banjir di berapa lokasi. Sebanyak 4000 jiwa merasakan dampak banjir tersebut.

Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu lagsung memantau kondisi warga yang dilanda banjir. Dia terlihat memantau kondisi banjir di Togimbuaya Desa Iraonogambo, Kecamatan Mandrehe; Desa Iroanogeba, Kecamatan Mandrehe Barat; Desa Tigaserangkai, Kecamatan Lahomi; dan beberapa lokasi lainnya.

Kepada warga di lokasi terjadinya banjir, Bupati Khenoki Waruwu berharap, agar masyarakat tidak panik namun tetap waspada dan meminta masyarakat untuk mengutamakan keselamatan.

“Saya harapkan kepada masyarakat Nias Barat untuk mengutamakan keselamatan dan tetap waspada,” ujar Khenoki, Selasa (18/6/2024).

Lebih lanjut, Bupati Khenoki Waruwu mengatakan bahwa pihaknya telah memberi petunjuk kepada Sekretaris Daerah dan OPD teknis untuk membentuk Tim Tanggap Darurat Bencana Banjir untuk mendata dan melakukan pengkajian lokasi, kerusakan dan korban bencana banjir, mengkaji dan menetapkan status keadaan darurat bencana, melakukan penyelamatan dan evakuasi terhadap korban bencana serta melakukan upaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana banjir.

"Saya sudah memberi petunjuk kepada Sekda dan perangkat daerah terkait agar membentuk Tim Tanggap Darurat, melakukan pendataan, memantau kondisi kesehatan warga pasca banjir serta melakukan penanganan darurat pasca terjadinya bencana banjir," ungkapnya.