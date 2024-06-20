Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Putin Puji Vietnam Atas Sikapnya yang Seimbang di Perang Ukraina

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |10:24 WIB
Putin Puji Vietnam Atas Sikapnya yang Seimbang di Perang Ukraina
Putin puji Vietnam atas sikapnya yang seimbang di perang Ukraina (Foto: Reuters)
A
A
A

VIETNAM - Presiden Rusia Vladimir Putin memuji Vietnam atas sikapnya yang dinilai seimbang dalam perang di Ukraina.

Putin juga mencatat kemajuan dalam hal pembayaran, energi dan perdagangan melalui sebuah opini yang diterbitkan pada Rabu (19/6/2024) di surat kabar Partai Komunis Vietnam.

Dalam artikel yang bertepatan dengan kunjungan kenegaraan Putin ke Vietnam, ia memuji negara yang diperintah Komunis di Asia Tenggara tersebut karena mendukung cara pragmatis untuk menyelesaikan krisis di Ukraina, dalam komentar yang diterbitkan di surat kabar Nhan Dan.

Vietnam, yang secara resmi menerapkan kebijakan luar negeri netral dalam hubungannya dengan negara-negara besar dunia, tidak mengutuk serangan Rusia terhadap Ukraina, sebuah posisi yang dianggap negara-negara Barat terlalu dekat dengan Kremlin.

Putin dijadwalkan tiba di Hanoi semalam, dan berencana bertemu dengan para pemimpin Vietnam pada Kamis (20/6/2024), setelah melakukan perjalanan ke Korea Utara.

