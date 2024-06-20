Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

5 Fakta Desa Sukolilo Pati Disebut Kampung Maling, Nama di Google Maps Berubah

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |06:34 WIB
5 Fakta Desa Sukolilo Pati Disebut Kampung Maling, Nama di Google Maps Berubah
Nama Desa Sukolilo di Google Maps berubah jadi negatif. (Foto: Ist/Medsos)
A
A
A

JAKARTA - Desa Sukolilo Pati kini ramai disebut sebagai ‘Kampung Maling’. Pasalnya, wilayah ini menjadi viral dikarenakan peristiwa pengeroyokan yang menewaskan seorang bos rental asal Jakarta.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Disebut Banyak Maling

Korban yang bernama Burhanis (52) tewas usai diamuk massa di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Kamis (6/6). Sehingga, banyak warganet berkomentar bahwa Desa Sukolilo Pati kini disebut Kampung Maling.

Lantas apa alasan kenapa Desa Sukolilo Pati kini disebut Kampung Maling? Ternyata hal ini berawal dari ungguhan netizen yang menggugah postingan bahwa wilayah itu banyak maling.

2. Google Maps

Salah satunya, postingan yang menunjukkan ‘Kampung Maling’ di Google Maps dapat dilihat di akun @Bolo_Pati di platform media sosial (Medsos) Tiktok.

Video itu memuat caption "Usil banget tangannya ya bolo," diselingi emoticon menangis. Postingan itu pun mendapatkan komentar banyak dari warganet.

3. Camat Sukolilo Membantah

Sementara itu, Camat Sukolilo Andrik Sulaksono membantah jika daerahnya merupakan kampung bandit penadah mobil bodong.Menurutnya, hal tersebut karena opini netizen saja imbas adanya kejadian pengeroyokan rombongan rental dari Jakarta yang dikira warga adalah maling.

"Itu hanya opini dari warganet yang menyampaikan karena mungkin kesalahan apa yang terjadi kejadian di Desa Sumbersoko," jelasnya.

4. Tersangka Ditangkap

Sementara itu, polisi berhasil menangkap seorang tersangka baru dalam kasus pengeroyokan di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang menyebabkan bos rental asal Jakarta tewas dan tiga lainnya luka berat.

Dengan adanya penangkapan ini, jumlah tersangka menjadi empat orang dan 35 saksi telah diperiksa. Tersangka baru dalam kasus pengeroyokan yang mengakibatkan bos rental asal Jakarta hingga meninggal dan tiga lainnya luka berat di Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah ditangkap Satreskrim Polresta Pati.

