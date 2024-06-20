35 Tahun Membobol Rumah Warga Medan, Pria Bertato Sudah 7 Kali Ditembak Polisi

Pria bertato ini sudah 35 tahun membobol rumah warga Medan dan 7 kali ditembak polisi (Foto: iNews/Yudha Bahar)

MEDAN - Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Belawan menangkap seorang bandit jalanan yang meresahkan warga Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (20/6/2024).

Pelaku mengaku telah membobol sejumlah rumah warga selama 35 tahun dan telah keluar masuk penjara. Bahkan, pelaku juga sudah ditembak polisi sebanyak 7 kali.

Pelaku yang biasa dipanggil Hendrik Tato (49) itu, kembali berurusan dengan aparat setelah aksinya membobol rumah di kawasan Pajak Baru Medan Belawan. Dilaporkan, korbannya kali ini adalah seorang perempuan bernama Nadia.

Tersangka diamankan Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan setelah mencuri 1 unit handphone dan 1 unit laptop.

Dalam proses penangkapan, tersangka yang membawa senjata tajam berusaha kabur dan melukai petugas hingga dilakukan tindakan tegas dan terukur ke arah kaki kanan tersangka.

Dari hasil pemeriksaan petugas, tersangka mengaku berkarir sebagai spesialis pembobol rumah warga selama 35 tahun sejak tersangka berusia 14 tahun.

"Tersangka juga merupakan residivis sebanyak 7 kali dan ketujuhnya dilakukan tindakan tegas terukur oleh petugas kepolisan," ujar Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Janton Silaban.