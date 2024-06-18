Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kepergok Bobol Rumah Tetangga, Pria di Lampung Tengah Diringkus Polisi

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |21:30 WIB
Kepergok Bobol Rumah Tetangga, Pria di Lampung Tengah Diringkus Polisi
Pelaku pencurian (Foto: dok polisi)
A
A
A

LAMPUNG TENGAH - Seorang pria berinisial AGG (24) diringkus Polisi lantaran ketahuan mencuri di rumah tetangganya sendiri, Selasa (11/6/2024).

Mirisnya, pelaku yang merupakan warga Kampung Mojopahit, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah itu ternyata telah 2 kali mencuri di rumah tetangganya tersebut.

Kapolsek Punggur AKP Ferryantoni membenarkan penangkapan tersebut. Dia mengatakan, pelaku ditangkap lantaran mencuri 1 unit handphone dan uang tunai senilai Rp700 ribu dari rumah korban Komariyah pada Senin 10 Juni 2024.

"Jadi pelaku AGG ini menggasak handphone korban, besoknya datang lagi mau lanjut mencuri. Saat melakukan aksi pencurian, pelaku membawa sebilah badik," ujar Kapolsek dalam keterangannya, Selasa (18/6/2024).

Ferryantoni menuturkan, aksi pencurian itu dilakukan pelaku AGG pada Senin (10/6) sekitar pukul 04.00 WIB. Pelaku masuk melalui jendela dapur dan kemudian menggeledah ruang tamu.

Pelaku lalu menemukan satu unit handphone berikut chargernya dan uang tunai dalam dompet. Kemudian, pelaku melarikan diri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Polsek Punggur Pencurian
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189342/penjara-NFGP_large.jpg
Usai Viral, Pencuri Raket Padel di Pasar Minggu Dibekuk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188205/pencurian-UkVX_large.jpg
Maling Spesialis Rumah Kosong di Tangerang Ditangkap, Pelaku Pernah Curi Senpi Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187/penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168/pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909/pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement