Cerita Petugas Damkar Evakuasi Mahasiswa Terjebak 2,5 Jam dalam Kamar Mandi Kosan

PALANGKARAYA - Tim rescue pemadam kebakaran mengevakuasi seorang mahasiswa, M Ladid yang terjebak selama dua setengah jam di kamar mandi kosan yang ditempatinya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis (20/6/2024) malam. Mahasiswa tersebut terjebat di dalam kamar mandi lantaran kunci patah.

Berbekal peralatan seperti linggis, tim rescue damkar berusaha mengevakuasi mahasiswa yang menempati kosan di Jalan Giobos Sepuluh, Palangkaraya.

Upaya dilakukan petugas dengan mencongkel pintu kamar mandi sambil mendobraknya, namun pintu kamar mandi yang kuat belum juga bisa terbuka.

Setelah berusaha selama setengah jam, tim rescue damkar akhirnya berhasil membuka paksa pintu kamar mandi dengan mendobraknya secara bergantian dan berhasil menyelamatkan sang mahasiswa yang terkunci di dalamnya.

BACA JUGA: Momen Damkar Evakuasi Sapi Kurban Terperosok ke Got di Tanjung Priok

Menurut korban, kejadian berawal saat dirinya akan mandi sambil mencuci pakaian dan mengunci pintu kamar mandi dari dalam. Namun saat akan keluar mengambil sesuatu, tiba-tiba kunci kamar mandi yang akan dibuka patah.