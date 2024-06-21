Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Cerita Petugas Damkar Evakuasi Mahasiswa Terjebak 2,5 Jam dalam Kamar Mandi Kosan

Ade Sata , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |07:02 WIB
Cerita Petugas Damkar Evakuasi Mahasiswa Terjebak 2,5 Jam dalam Kamar Mandi Kosan
Petugas Damkar evakuasi mahasiswa terkunci dalam kamar mandi. (Foto:
A
A
A

PALANGKARAYA - Tim rescue pemadam kebakaran mengevakuasi seorang mahasiswa, M Ladid yang terjebak selama dua setengah jam di kamar mandi kosan yang ditempatinya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis (20/6/2024) malam. Mahasiswa tersebut terjebat di dalam kamar mandi lantaran kunci patah.

Berbekal peralatan seperti linggis, tim rescue damkar berusaha mengevakuasi mahasiswa yang menempati kosan di Jalan Giobos Sepuluh, Palangkaraya.

Upaya dilakukan petugas dengan mencongkel pintu kamar mandi sambil mendobraknya, namun pintu kamar mandi yang kuat belum juga bisa terbuka.

Setelah berusaha selama setengah jam, tim rescue damkar akhirnya berhasil membuka paksa pintu kamar mandi dengan mendobraknya secara bergantian dan berhasil menyelamatkan sang mahasiswa yang terkunci di dalamnya.

Menurut korban, kejadian berawal saat dirinya akan mandi sambil mencuci pakaian dan mengunci pintu kamar mandi dari dalam. Namun saat akan keluar mengambil sesuatu, tiba-tiba kunci kamar mandi yang akan dibuka patah.

