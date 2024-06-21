Advertisement
HOME NEWS JATIM

Ketika Anggota Polres Malang Kaget saat Ponselnya Dicek Antisipasi Penggunaan Judi Online

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |18:29 WIB
Ketika Anggota Polres Malang Kaget saat Ponselnya Dicek Antisipasi Penggunaan Judi Online
Ponsel anggota polres malang saat diperiksa (foto: MPI/Avirista)
MALANG - Polres Malang memeriksa sejumlah ponsel milik anggotanya untuk mencegah praktek judi online menjangkiti polisi. Tindakan ini untuk mengantisipasi peristiwa miris anggota Polri di Mojokerto dibunuh istrinya diduga karena jeratan judi online.

Satu persatu ponsel milik anggota Polres Malang dicek oleh Propam Polres Malang. Pemeriksaan dilakukan di lapangan tenis kawasan Mapolres Malang, Jumat (21/6/2024). Pengecekan mendadak ini juga sempat membuat beberapa anggota terkejut. Selain ponsel, anggota juga dimintai keterangan.

Kasi Humas Polres Malang, Ipda Dicka Ermantara, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengambil berbagai tindakan untuk membina dan mengawasi anggota Polri agar terhindar dari jerat judi online.

"Kami telah melakukan upaya pembinaan internal untuk memberantas perilaku judi online. Setiap hari Kamis, kami mengadakan pembinaan mental dan rohani bagi seluruh personel," ujar Ipda Dicka, di polres Malang, Jumat (21/6).

Ipda Dicka menjelaskan, pembinaan mental dan rohani ini dianggap penting sebagai upaya pencegahan dari dalam, guna memperkuat keimanan dan ketakwaan setiap anggota. Dengan demikian, diharapkan para personel mampu menjaga diri dari godaan praktik-praktik ilegal seperti judi online.

Selain pembinaan spiritual, lanjutnya, Polres Malang juga menerapkan langkah pengawasan yang ketat terhadap aktivitas pribadi anggotanya. "Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pemeriksaan telepon genggam pribadi personel secara berkala dan mendadak," ungkapnya.

