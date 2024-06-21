Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Siswi SMA di Simalungun Nekat Gugurkan Kandungan di Toilet Rumah Sakit

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |13:55 WIB
Siswi SMA di Simalungun Nekat Gugurkan Kandungan di Toilet Rumah Sakit
Siswi SMA yang gugurkan kandungan (foto: dok ist)
SIMALUNGUN - Polisi menangkap seorang siswi SMA berinisial GS (18) di Simalungun, Sumatra Utara. GS ditangkap usai mengugurkan kandungannya seorang diri di toilet rumah sakit.

Kasat Reskrim Polres Simalungun, AKP Ghulam Yanuar Luthfi, mengungkapkan bahwa peristiwa pengguguran kandungan itu terjadi pada 12 Juni 2024 lalu.

Saat itu GS datang ke rumah sakit Prima Medica Nusantara Balimbingan, di Kecamatan Tanah Jawa, Simalungun, dengan keluhan sakit perut. Sesampainya di rumah sakit, GS langsung menuju toilet yang ada di Unit Gawat Darurat (UGD) rumah sakit tersebut dan mengunci diri di dalam toilet. GS kemudian melahirkan janin yang diperkirakan berusia enam bulan.

"Saudari GS mengunci pintu kamar mandi lalu jongkok, dan mengeden hingga melahirkan. Dia melakukan hal tersebut hanya seorang diri," jelas Ghulam, Jumat (20/6/2024).

Ghulam menyebut, GS sedari awal mengetahui jika dirinya hamil. GS bahkan sempat mengonsumsi empat butir pil pelancar haid sebelum peristiwa pengukuran kandungan itu terjadi.

"Sesuai dengan pengakuan saudari GS bahwa setelah mengetahui dirinya hamil, dia ada mengkonsumsi obat jenis pil Tuntas sebanyak 4 butir. Namun kita akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli di bidang farmasi untuk mengetahui apakah ini menjadi penyebab gugurnya kandungan GS," tukasnya.

Ghulam menegaskan Polisi akan mengusut tuntas kasus ini. Termasuk mencari pasangan GS yang saat ini belum diketahui keberadaannya.

"Rencana selanjutnya terhadap pasangan pelajar akan dilakukan pencarian," pungkasnya.

