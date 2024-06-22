Duet Abdul Razak-Monica Rasyid Ramaikan Pilkada Kalteng

KALTENG - Pilgub Kalteng 2024 diprediksi akan berlangsung menarik. Pengamat politik melihat ada potensi duet antara politikus senior dengan anak muda, Abdul Razak dan Monica Rasyid di pesta demokrasi tersebut.

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago menyinggung soal pernyataan dari Abdul Razak yang menyebut mendapat dukungan dari tokoh berpengaruh asal Kotawaringin Barat, Kota Pangkalan Bun H Abdul Rasyid untuk Pilkada Kalteng 2024.

Diketahui, Monica Rasyid adalah anak dari Abdul Rasyid, yang merupakan pengusaha berpengaruh di Kalteng. Sehingga, bukan hanya memperkuat, tapi juga memberi legitimasi dukungan pengusaha nasional tersebut.

"Dukungan tersebut bakal menambah kekuatan Abdul Razak yang secara terang-terangan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari tokoh berpengaruh asal Kotawaringin Barat, Kota Pangkalan Bun H Abdul Rasyid untuk menguasai panggung politik Pilkada Kalteng 2024," kata Arifki

Menurut Arifki, duet itu bisa melengkapi dan saling menguntungkan. Abdul Razak mewakili pemilih senior dan menilai kompetensi dari pengalaman dan rekam jejak.