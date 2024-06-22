Gempa M3,4 Guncang Pesisir Selatan Sumatera Barat Pagi Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi berkekuatan 3,4 magnitudo mengguncang wilayah Pesisir Selatan, Sumatera Barat pada Sabtu (22/6/2024) pagi ini.

"Mag:3.4, 22-Jun-2024 05:49:00 WIB, Lok:1.35LS, 100.36BT (23 km Barat Daya PESISIRSELATAN-SUMBAR), Kedalaman:48 Km," cuit laman X @infoBMKG.

BMKG mengingatkan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

Lebih lanjut, belum diketahui dampak gempa bumi yang dihasilkan.

