Tradisi Bakar Tongkang di Bagansiapiapi, Rezeki Etnis Tionghoa Tahun Ini di Darat

PEKANBARU - Warga etnis Tianghoa kembali kembali tumpah ruah mendatangi Kota Bagansiapiapi, Ibu Kota Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Riau, untuk memeriah tradisi Bakar Tongkang.

Puluhan ribu warga mengikuti perayaan puncak Bakar Tongkang 2024 pada Sabtu 22 Juni 2024.

Hadir dalam acara Kapolda Riau Irjen M Iqbal, Bupati Rohil Afrizal Sintong Kapolres Rohil AKBP Adrian Pramudianto, Kepala Dinas Pariwisata Riau Roni Rahmad dan tokoh Perayaan Bakar Tongkang Raja Baut. "Tradisi budaya turun temurun masyarakat dirawat sajak jaman dahulu, sampai saat ini masih terjaga," kata Irjen Iqbal di lokasi Bakar Tongkang Sabtu (22/6/2024).

Tidak hanya etnis Tianghoa dari Riau yang datang untuk perayaan budaya tahunan ini. Mereka datang dari berbagai daerah di Tanah Air dan juga mancanegara.

Mereka berkumpul di "Cina Town" untuk memeriah Tradisi Bakar Tongkang. Tradisi Bakar Tongkang ini dilakukan untuk memperingati kehadiran masyarakat Tionghoa ke Bagansiapiapi pada tahun 1820 silam yang datang dari Negeri Tiongkok menggunakan kapal ke daerah yang berjuluk Negeri Seribu Kubah itu.

Event pariwsita ini digelar 19 sampai 22 Juli 2024. Kegiatan kebudayaan yang juga dibarengi ritual keagamaan ini berjalan cukup meriah.Puluhan ribu warga dari berbagai negara seperti, Malaysia, Tiongkok, Thailand, Singapura dan lainnya memadati lokasi acara.

Mereka memadati Ing Hok Kiong, klenteng tertua di Rokan Hilir itu. Di mana disana ada kapal replika. Kapal atau tongang yang ukurannya cukup besar inilah nantinya yang akan diarak keliling kota Bagansiapi – api.