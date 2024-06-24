Wanita Ini Diserang 3 Serigala Kutub saat Asyik Jogging, Terkena Gigitan Parah di Leher hingga Kaki

Wanita Ini diserang 3 serigala kutub saat asyik jogging, terkena gigitan parah di leher hingga kaki (Foto: File image/RTE)

PARIS – Seorang wanita dirawat secara intensif setelah diserang serigala saat jogging di taman hewan dekat Paris.

Media Prancis melaporkan bahwa pada Minggu (23/6/2024) pagi, korban berusia 36 tahun yang menginap di sebuah penginapan di dalam taman Thoiry ternyata tersesat ke zona safari utama, yang diperuntukkan bagi mobil.

Dia diserang oleh tiga serigala Arktik atau kutub dan menderita gigitan parah di leher, punggung, dan kakinya.

Thoiry, sekitar 40 km (25 mil) sebelah barat Paris, adalah salah satu taman satwa liar paling populer di Perancis. Sekitar 800 hewan yang dipelihara di sana dibiarkan berkeliaran bebas sementara pengunjung mengawasi mereka dari kendaraan.

Situs berita France Info mengatakan taman ini menawarkan akomodasi di dekat kandang serigala dan beruang, dengan area penginapan dilindungi oleh pagar listrik dan parit.

Tidak jelas mengapa wanita tersebut memasuki zona safari khusus mobil. Otoritas taman belum memberikan komentar sejauh ini.