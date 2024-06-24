Kronologi Penemuan Kerangka Manusia Gegerkan Warga Sukabumi

SUKABUMI - Penemuan kerangka manusia di area kebun kosong di salah satu perumahan di Kampung Cioray, Desa Bojongharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, terus menjadi sorotan.

Kapolres Sukabumi, AKBP Tony Prasetyo, menyatakan bahwa pihak kepolisian akan melakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengungkap misteri di balik penemuan kerangka manusia ini.

"Langkah ke depan selain tetap berkoordinasi dengan pihak medis, juga akan dilakukan pendalaman atau penyelidikan," ungkap AKBP Tony Prasetyo, Senin (24/6/2024).

BACA JUGA:

Tengkorak tersebut ditemukan sekitar pukul 15.00 WIB oleh warga yang sedang membersihkan kebun kosong di RW 2, tepatnya di belakang sebuah pabrik sepatu.

Rasa takut yang dialami warga tersebut membuatnya menunda pelaporan hingga keesokan paginya. Setelah laporan masuk, polisi segera datang ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan membawa tengkorak tersebut ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut.

Taufik Hidayat, Sekretaris Desa Bojongharja, warga yang menemukan tengkorak itu masih dalam kondisi trauma.

BACA JUGA:

"Dia masih trauma, saat saya tanya juga belum menjelaskan bagaimana kronologi saat menemukan tengkorak. Dia hanya bilang sedang ngarit, posisi tengkorak itu sekarang sudah dibawa oleh polisi ke rumah sakit," tutur Taufik.

Penemuan ini membuat geger warga setempat. Hingga saat ini, belum ada informasi mengenai identitas atau latar belakang tengkorak tersebut. Berdasarkan pakaian yang ditemukan di dekatnya, diduga tengkorak tersebut milik seorang perempuan dewasa.