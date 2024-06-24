Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Kronologi Penemuan Kerangka Manusia Gegerkan Warga Sukabumi

Ilham Nugraha , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |16:14 WIB
Kronologi Penemuan Kerangka Manusia Gegerkan Warga Sukabumi
TKP penemuan kerangka manusia di Sukabumi. (Foto: Ilham Nugraha)
A
A
A

SUKABUMI - Penemuan kerangka manusia di area kebun kosong di salah satu perumahan di Kampung Cioray, Desa Bojongharja, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, terus menjadi sorotan.

Kapolres Sukabumi, AKBP Tony Prasetyo, menyatakan bahwa pihak kepolisian akan melakukan pendalaman lebih lanjut untuk mengungkap misteri di balik penemuan kerangka manusia ini.

"Langkah ke depan selain tetap berkoordinasi dengan pihak medis, juga akan dilakukan pendalaman atau penyelidikan," ungkap AKBP Tony Prasetyo, Senin (24/6/2024).

 BACA JUGA:

Tengkorak tersebut ditemukan sekitar pukul 15.00 WIB oleh warga yang sedang membersihkan kebun kosong di RW 2, tepatnya di belakang sebuah pabrik sepatu.

Rasa takut yang dialami warga tersebut membuatnya menunda pelaporan hingga keesokan paginya. Setelah laporan masuk, polisi segera datang ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan membawa tengkorak tersebut ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut.

Taufik Hidayat, Sekretaris Desa Bojongharja, warga yang menemukan tengkorak itu masih dalam kondisi trauma.

 BACA JUGA:

"Dia masih trauma, saat saya tanya juga belum menjelaskan bagaimana kronologi saat menemukan tengkorak. Dia hanya bilang sedang ngarit, posisi tengkorak itu sekarang sudah dibawa oleh polisi ke rumah sakit," tutur Taufik.

Penemuan ini membuat geger warga setempat. Hingga saat ini, belum ada informasi mengenai identitas atau latar belakang tengkorak tersebut. Berdasarkan pakaian yang ditemukan di dekatnya, diduga tengkorak tersebut milik seorang perempuan dewasa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/20/525/2155409/kerangka-manusia-penghuni-rumah-kosong-di-bandung-berjenis-kelamin-laki-laki-9iU6sEDUsM.JPG
Kerangka Manusia "Penghuni" Rumah Kosong di Bandung Berjenis Kelamin Laki-Laki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/15/525/2153115/kerangka-manusia-duduk-di-sofa-gegerkan-warga-bandung-4sWSXzXagz.jpg
Kerangka Manusia Duduk di Sofa Gegerkan Warga Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/08/20/525/1468638/geger-tulang-belulang-manusia-ditemukan-di-gunung-papandayan-etvCaU7SUB.jpg
Geger! Tulang Belulang Manusia Ditemukan di Gunung Papandayan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/05/27/527/813229/QK131qXiLW.jpg
Tengkorak Manusia Ditemukan di Lereng Jurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2013/04/18/527/793411/SjnwcKiOuD.jpg
Heboh, Kerangka Manusia Berserakan di Lereng Gunung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/338/3192727//mnc_peduli-Mj2m_large.jpg
MNC Peduli dan Binus School Bekasi Gelar Program Sekolah Hijau di SDN Cibilik Sukabumi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement