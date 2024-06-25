Gempa M3,8 Guncang Pasaman Sumbar Pagi Ini

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M3,8 mengguncang Pasaman, Sumatra Barat (Sumbar), Selasa, 25 Juni 2024 pukul 08:09:08 WIB. Pusat gempa berada di darat dengan kedalaman 10 kilometer (km).

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter dengan magnitudo M3.8. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 0.20° LU ; 100.12° BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 8 Km BaratLaut Lubuk Sikaping, Pasaman, Sumbar.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar Sumpur,” ungkap Kepala Stasiun Geofisika Padang Panjang, Suaidi Ahadi dalam keterangan resminya.

Gempabumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Pasaman dengan skala intensitas II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang). Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami. Hingga pukul 08.40 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempabumi susulan ( aftershock ).

Suaidi mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa.

“Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum anda kembali ke dalam rumah,” imbaunya.

(Qur'anul Hidayat)