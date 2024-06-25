Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M3,8 Guncang Pasaman Sumbar Pagi Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |09:16 WIB
Gempa M3,8 Guncang Pasaman Sumbar Pagi Ini
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M3,8 mengguncang Pasaman, Sumatra Barat (Sumbar), Selasa, 25 Juni 2024 pukul 08:09:08 WIB. Pusat gempa berada di darat dengan kedalaman 10 kilometer (km).

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter dengan magnitudo M3.8. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 0.20° LU ; 100.12° BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 8 Km BaratLaut Lubuk Sikaping, Pasaman, Sumbar.

“Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar Sumpur,” ungkap Kepala Stasiun Geofisika Padang Panjang, Suaidi Ahadi dalam keterangan resminya.

Gempabumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Pasaman dengan skala intensitas II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang). Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami. Hingga pukul 08.40 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempabumi susulan ( aftershock ).

Suaidi mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa.

“Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum anda kembali ke dalam rumah,” imbaunya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gempa Pasaman BMKG gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/340/3193442/gempa-9LlK_large.jpg
Breaking News! Gempa Berkekuatan M5,1 Guncang Kepulauan Talaud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/340/3193312/gempa-Jjm6_large.jpg
Gempa M3 Guncang Cianjur, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/340/3193309/gempa-r3Pj_large.jpg
Gempa Magnitudo 4 Guncang Tanggamus Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192715/gempa-JdPx_large.jpg
Gempa M4,5 Guncang Bener Meriah Aceh, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192337/gempa-8snI_large.jpg
Gempa Dangkal M3,9 Guncang Gayo Lues Aceh, Pusatnya di Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192320/gempa-69mT_large.jpg
Gempa M4,3 Guncang Jembrana Bali Malam Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement