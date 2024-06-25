Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Tak Hadiri Sidang Praperadilan Pegi Setiawan, Ini Kata Polda Jabar

Agus Warsudi , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |23:47 WIB
Tak Hadiri Sidang Praperadilan Pegi Setiawan, Ini Kata Polda Jabar
Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abast (foto: dok MPI)
A
A
A

BANDUNG - Polda Jabar akhirnya angkat bicara terkait alasan tidak hadiri sidang praperadilan yang diajukan Pegi Setiawan, melalui kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri (PN) Bandung pada Senin (24/6/2024).

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abast mengatakan, alasan tidak hadirnya tim kuasa hukum pada sidang perdana, Senin 24 Juni 2024 lalu, dikarenakan ada agenda lain.

"Dikarenakan Polda Jabar ada agenda kegiatan yang sudah ada sebelumnya. Sehingga saat sidang praperadilan pertama, Polda Jabar tidak menghadiri kegiatan tersebut," kata Jules Abraham di Mapolda Jabar, Selasa (25/6/2024).

Tim kuasa hukum Polda Jabar, ujar Jules, dipastikan akan menghadiri sidang gugatan praperadilan yang diajukan oleh pengacara tersangka Pegi Setiawan alias Perong. Polda Jawa Barat juga dipastikan siap menghadapi sidang yang dijadwalkan pada Senin, 1 Juli 2024 mendatang.

Jules menyatakan, tim kuasa hukum Polda Jabar telah menyiapkan materi untuk menghadapi sidang gugatan praperadilan tersebut. Karena itu, tim kuasa hukum dari Bidang Hukum (Bidkum) Polda Jabar dan pengacara eksternal, dipastikan hadir pada sidang Senin 1 Juli 2024.

"Kami meyakinkan tim kuasa hukum Polda Jawa Barat akan menghadiri sidang praperadilan berikutnya dan akan menyiapkan materi gugatan," tutur dia.

Sebelumnya, hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Bandung Eman Sulaeman mengatakan, akan melakukan pemanggilan ulang terhadap Polda Jabar sebagai pihak termohon praperadilan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190541//resbob_resmi_jadi_tersangka-VjDl_large.jpg
Ini Motif Resbob Hina Suku Sunda saat Live Streaming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190122//muhammad_adimas_firdaus_putra_alias_resbob-IZ9t_large.jpg
Hina Suku Sunda, Resbob Terancam 6 Tahun Penjara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190120//mochamad_adimas_firdaus_putra_alias_resbob_saat_ditangkap_anggota_ditressiber_polda_jabar-wlxD_large.jpg
Begini Penampakan Resbob saat Ditangkap Polisi di Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187970//lisa_mariana-VREs_large.jpg
Sempat Ditangkap, Polisi Bebaskan Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187776//lisa_mariana-6qAy_large.jpg
Breaking News! Lisa Mariana Ditangkap Polda Jabar Terkait Dugaan Video Porno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182454//lisa_mariana-SLY8_large.jpg
Lisa Mariana Jadi Tersangka Kasus Video Syur!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement