HOME NEWS INTERNATIONAL

Biodata Antony Blinken, Menlu AS yang Selalu Dukung Israel

Rachel Eirene Nugroho , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |15:28 WIB
Biodata Antony Blinken, Menlu AS yang Selalu Dukung Israel
Biodata Antony Blinken, Menlu AS yang selalu dukung Israel (Foto: AFP)
A
A
A

WASHINGTON - Dukungan Amerika Serikat (AS) terhadap Israel di tengah perang Israel-Hamas telah telah ditunjukkan sejak serangan Hamas pada 7 Oktober tahun lalu. Hal ini disampaikan melalui Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam kunjungannya ke Timur Tengah pada tanggal 12 Oktober.

Pasca serangan Hamas, Israel telah bersumpah untuk memusnahkan Hamas sebagai bentuk pembalasan dengan menyerang Jalur Gaza Palestina yang dikuasai Hamas. Rencana Israel untuk menyerang Jalur Gaza sejak awal telah mendapat dukungan penuh dari AS.

“Anda mungkin cukup kuat untuk membela diri. Namun selama Amerika masih ada, Anda tidak akan pernah perlu melakukannya. Kami akan selalu ada di sisi Anda,” kata Blinken kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, mengutip Reuters.

Pernyataan Blinken mengenai dukungan AS ini pun terbukti hingga saat ini. Israel banyak menerima bantuan dari AS, mulai dari bantuan ekonomi, persenjataan, hingga dukungan politik. Walaupun begitu, AS tetap meminta Israel untuk merancang perencanaan terperinci dalam melaksanakan serangan balasan, sebisa mungkin meminimalisir kerugian yang lebih besar.

Blinken mengatakan kepada Netanyahu bahwa penting untuk mengambil langkah-langkah aman demi menghindari kematian warga sipil terbunuh dalam upaya pembalasan terhadap Hamas.

“Sangat penting untuk mengambil setiap tindakan pencegahan untuk menghindari kerugian terhadap warga sipil,” kata Blinken.

Antony John Blinken merupakan seorang pengacara dan diplomat AS yang saat ini sedang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat ke-71. Beliau lahir pada tanggal 16 April 1962 di Yonkers, New York dari pasangan Judith (nee Frehm) Blinken dan Donald M. Blinken. Kedua orangtuanya bercerai pada tahun 1971 kemudian ibunya menikah dengan Samuel Pisar, seorang pengacara dan korban Holocaust.

