Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polusi Udara Meningkat, Pemprov DKI Kembali Awasi Cerobong Industri

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |04:01 WIB
Polusi Udara Meningkat, Pemprov DKI Kembali Awasi Cerobong Industri
Polusi udara di Jakarta (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan, dan penegakan hukum terhadap Industri/jasa sebagai salah satu strategi menangani polusi udara di Jakarta.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan, pihaknya akan melakukan pengukuran aktif pada 68 cerobong dari berbagai sektor industri/jasa selama periode tahun 2024.

Ia menyampaikan, pelaksanaan pengukuran tidak hanya dilakukan pada siang hari namun juga pada malam hari untuk memastikan tidak terjadi pencemaran di waktu malam, mengingat beberapa kegiatan industri juga beroperasi maksimal malam hari.

“Bagi yang melebihi baku mutu akan dikenakan sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Asep, Selasa (25/6/2024).

Ia menyampaikan, sebelumnya telah dilakukan pengawasan operasional Continuous Emission Monitoring System (CEMS) dan pengukuran emisi cerobong industri peleburan besi baja di Jakarta Timur.

Asep menjelaskan, industri peleburan baja merupakan salah satu industri yang berpotensi memberikan kontribusi cukup besar ke udara ambien mengacu ke SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta 670/2000.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183435//lingkungan_hidup-lNyp_large.jpg
Pertemuan di COP30, Menteri Hanif Tegaskan Karbon untuk Kesejahteraan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/338/3181600//rokok-L7sx_large.jpg
Larangan Penjualan Masuk Raperda KTR, INDEF Wanti-Wanti Efek Domino bagi Ekonomi Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/482/3175642//rokok-WzZl_large.jpg
Ternyata Dampak Asap Rokok pada Anak, Bisa Stunting hingga Autisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/338/3174686//pangan-gy20_large.jpg
Pemprov Jakarta Klaim Ketersediaan Pangan Aman hingga Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172178//pemprov_dki_jakarta-SYx9_large.jpg
Transformasi Sosial, Jurus Pramono Wujudkan SDM Unggul di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/52/3164400//mobil_listrik-0BEg_large.jpg
Studi Ungkap SPKLU Bisa Ganggu Saluran Pernapasan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement