HOME NEWS NUSANTARA

Presiden Jokowi Lakukan Kunjungan Kerja ke Kalimantan Tengah

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |09:40 WIB
Presiden Jokowi Lakukan Kunjungan Kerja ke Kalimantan Tengah
Presiden Jokowi (Foto: BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Tengah pada Rabu (26/7/2024).

Dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1, Presiden Jokowi dan rombongan lepas landas melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta sekitar pukul 07.00 WIB.

Setibanya di Bandara Tjilik Riwut, Kota Palangkaraya, Presiden Jokowi akan melanjutkan perjalanan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU menuju Bandara H. Asan Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur.

Di kabupaten tersebut, Presiden Jokowi diagendakan untuk mengunjungi Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya dan meninjau pelaksanaan bantuan pompa air untuk pengairan sawah dan pertanian di Desa Bapeang.

Dari Kabupaten Kotawaringin Timur, Presiden Jokowi akan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Katingan dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU. Di Kabupaten Katingan, Presiden akan menyerahkan bantuan untuk para pedagang Pasar Pata dan meninjau fasilitas serta layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mas Amsyar.

Halaman:
1 2
      
