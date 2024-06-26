Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Wanita Ini Sembunyikan Obat Terlarang di Kemaluan Demi Sang Suami di Penjara

Agus Warsudi , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |15:04 WIB
Wanita Ini Sembunyikan Obat Terlarang di Kemaluan Demi Sang Suami di Penjara
A
A
A

BANDUNG - Perempuan berinisial MM ditangkap petugas Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Bandung atau Rutan Kebonwaru lantaran berupaya menyelundupkan puluhan butir obat terlarang. Barang bukti narkoba itu disembunyikan MM di kemaluannya.

Pelaksana harian (Plh) Kepala Rutan Kelas I Bandung Trian Pratikta mengatakan, penggagalan upaya penyelundupan narkoba oleh perempuan berinisial MM ke Rutan Kebonwaru Bandung terjadi pada Selasa (25/6/2024).

"Peristiwa ini terjadi pada 25 Juni 2024. Ironisnya, upaya penyelundupan dilakukan oleh istri narapidana dengan modus menyembunyikan barang terlarang tersebut di dalam kemaluan untuk mengelabui petugas rutan," kata Plh Kepala Rutan Kebonwaru Bandung, Rabu (26/6/2024).

Trian menyatakan, upaya penyelundupan obat terlarang tersebut berhasil digagalkan berkat kejelian Novi Sukmaningrat, petugas Rutan Kebonwaru Bandung.

"Petugas Novi memeriksa badan pengunjung berinisial MM yang akan mengunjungi suaminya OA yang saat ini sedang menjalani pidana di Rutan (Kebonwaru) Bandung dalam perkara narkotika," ujar Trian.

Plh Karutan Kebonwaru menuturkan, kronologi penggagalan upaya penyeludupan obat terlarang itu bermula saat petugas Novi menggeledah badan pengunjung MM. Petugas Novi mencurigai keanehan di area kemaluan MM.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3192954//polres_jakpus_sita_17_ribu_butir_ekstasi-cPLZ_large.jpg
Polres Jakpus Sita 17.500 Butir Ekstasi Senilai Rp12,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192947//polres_jakpus_ungkap_kasus_sabu_modus_towing_mobil-x0v7_large.jpg
Polisi Ungkap Kasus Narkoba Modus Towing Mobil, Diedarkan pada Malam Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192941//polisi_tangkap_2_kurir_sabu_100_kg_bermodus_towing_mobil_di_bekasi-Pw7H_large.jpg
Polisi Tangkap 2 Kurir Sabu 100 Kg Bermodus Towing Mobil di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192909//kapolres_pelabuhan_tanjung_priok_akbp_martuasah_h_tobing-QqEl_large.jpg
Kriminal hingga Narkoba, 366 Tersangka Diciduk Polres Tanjung Priok Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192817//narkoba-v2cL_large.jpg
Polda Metro Ungkap 7.426 Kasus Narkoba dan Sita 3,291 Ton Barang Bukti Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192611//polri-ZW5l_large.jpg
Polri Sita 590 Ton Narkoba Rp41 Triliun, Selamatkan 1,79 Miliar Jiwa
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement