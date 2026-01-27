Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Home Industry Narkoba di Tangsel Terbongkar! Polisi Sita Sabu hingga Sintetis Rp20 Miliar

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |20:15 WIB
Home Industry Narkoba di Tangsel Terbongkar! Polisi Sita Sabu hingga Sintetis Rp20 Miliar
Penangkapan Narkoba (foto: Okezone)
JAKARTA – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Tangerang Selatan, mengungkap jaringan peredaran narkotika jenis sabu, ekstasi, dan narkotika sintetis di sejumlah wilayah Jakarta dan Tangerang Selatan. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap lima orang tersangka.

Kelima tersangka masing-masing berinisial A.S. (42), R.C. (26), M.A. (30), S.A. (32), dan S.A.S. (27). Penangkapan dilakukan di sejumlah lokasi, yakni Pamulang, Kota Tangerang Selatan; Cilandak, Jakarta Selatan; Tanah Abang, Jakarta Pusat; Duren Sawit, Jakarta Timur; serta Tebet, Jakarta Selatan.

Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Boy Jumalolo mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan hasil pengembangan penyelidikan Satresnarkoba Polres Tangsel terhadap peredaran narkotika lintas wilayah.

“Narkotika jenis sabu, ekstasi, dan sintetis ini rencananya akan diedarkan ke wilayah Jakarta, Tangerang Selatan, dan sekitarnya,” kata Boy kepada wartawan, Selasa (27/1/2026).

Ia menjelaskan, para tersangka menjalankan modus transaksi narkotika secara langsung atau cash on delivery (COD), serta mengoperasikan home industry produksi narkotika sintetis jenis MDMB-4en-PINACA.

“Modus operandi para tersangka yakni melakukan transaksi narkotika jenis sabu dan ekstasi secara langsung atau COD, serta menjalankan home industry produksi narkotika sintetis MDMB-4en-PINACA,” ujarnya.

 

Polres Tangsel Sabu Narkoba
