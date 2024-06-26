Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pemprov Jabar Klaim Tak Ada Temuan Pungli PPDB 2024 di Bogor-Depok: Semua Sudah Teken Pakta Integritas

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |16:57 WIB
Pemprov Jabar Klaim Tak Ada Temuan Pungli PPDB 2024 di Bogor-Depok: Semua Sudah Teken Pakta Integritas
PPDB. (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

DEPOK - Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah II Bogor-Depok Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, Asep Sudarsono mengklaim tidak ada temuan pungutan liar (pungli) maupun sengkarut permasalahan lainnya dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024.

Menurutnya mulai dari tingkat kepala sekolah, kepala KCD, hingga operator PPDB sudah meneken pakta integritas untuk menjalankan proses sesuai prosedur dan akan diberikan sanksi pencopotan dari jabatan jika melanggar.

"Sebetulnya temuan itu tidak ada yang bisa kita lakukan karena sudah sesuai dengan prosedur. Berbeda dengan tahun yang lalu tahun ini mulai dari kepala sekolah, kepala KCD, operator menandatangani pakta integritas. Artinya kalau dia melanggar peraturan diberhentikan dari jabatan, kalau Kepala KCD diberhentikan dari KCD-nya," kata Asep saat dikonfirmasi, Rabu (26/6/2024).

"Jadi kita hati-hati, maka pedoman Pergub Nomor 9 itu yang dipedomani oleh kita," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/624/3142078//sekolah-mvi9_large.jpg
Cara Daftar Akun SPMB Jakarta 2025 Jenjang SD hingga SMA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/337/3119716//morning_zone-4rJc_large.jpg
Saksikan Morning Zone PPDB Diganti Sistem Penerimaan Murid Baru, Kamis 6 Maret 2025 di Portal dan Youtube Official Okezone Pukul 08.00 Wib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/03/624/3119064//spmb-qsV2_large.jpg
SPMB Gantikan PPDB, Simak Panduan Lengkap Penerimaan Murid Baru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/624/3109069//mendikdasmen-2Cw0_large.jpg
Begini Sistem Penerimaan Murid Baru di SPMB 2025, dari Jalur hingga Kuota Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/624/3109004//mendikdasmen-2G3w_large.png
Ini 4 Jalur Penerimaan Siswa Baru dalam SPMB 2025, Sistem Zonasi Tetap Berlaku tapi Ganti Nama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/624/3108988//mendikdasmen-0mev_large.jpg
PPDB Jadi SPMB di 2025, Jalur SMP dan SMA Berbeda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement