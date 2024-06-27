Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M 4,5 Guncang Teluk Bintuni Papua Barat

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |00:58 WIB
Gempa M 4,5 Guncang Teluk Bintuni Papua Barat
Ilustrasi (Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Gempa bumi dengan magnitudo 4,5 melanda Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Rabu (26/6/2024) sekitar pukul 23.49 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa lokasi gempa berada di koordinat 2,34 Lintang Selatan dan 132,87 Bujur Timur.

Pusat gempa terletak di laut sekitar 70 kilometer arah barat daya Teluk Bintuni pada kedalaman 15 kilometer.

 BACA JUGA:

Dalam akun X resmi BMKG @infoBMKG disebutkan bahwa informasi tersebut mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

Sebelumnya pada pukul 23.10 WIB, Teluk Bintuni juga dilanda gempa dengan magnitudo 4,4. Gema berpusat di 62 Km arah barat daya Teluk Bintuni pada kedalaman 10 Km.

(Salman Mardira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
