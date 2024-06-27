Ini 12 Pasangan Calon Kepala Daerah di Pilkada NTT yang Resmi Diusung NasDem

KUPANG - DPP Partai NasDem resmi memberi rekomendasi dukungan kepada 12 pasangan bakal calon kepala daerah di Pilkada Nusa Tenggara Timur (NTT) 2024. Mereka terdiri satu paslon gubernur dan wakil gubernur serta 11 pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Penyerahan rekomendasi itu dilakukan oleh Ketua Teritori Pemenangan Bappilu NasDem Wilayah Bali Nusra, Julie Sutrisno Laiskodat, didampingi oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem NTT, Edistasius Endi di NasDem Tower, Cikini, Jakarta Pusat, pada Selasa 25 Juni 2024.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem NTT, Editasius Endi menegaskan NasDem memberi dukungan tanpa syarat kepada pasangan Bacakada Agas Andreas dan Tarsi Sjukur (Paket AKUR) pada Pilkada serentak 2024 demi kemajuan Kabupaten Manggarai Timur.

BACA JUGA:

"Untuk pasangan calon di Manggarai Timur, yaitu Andreas - Tarsi. Mereka didukung oleh koalisi PAN dan Partai PKB. NasDem bergabung dengan koalisi PAN dan PKB, memberikan dukungan tanpa syarat demi memastikan kemenangan pasangan ini guna kemajuan Manggarai Timur," kata Edi Endi, Rabu (27/6/2024).

Berikut rincian pasangan kepala daerah di NTT yang didukung NasDem.

1. Pasangan calon gubernur Brigjen Simon Petrus Kamlasi-Adrianus

2. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi-dr. Yulianus Weng

3. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Manggarai Timur, Agas Andreas-Tarsi Syukur

4. Calon bupati dan wakil bupati Nagekeo, dr. Yohanes Don Bosco Do-Marianus Waja

5. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali-Yonathan Hani

6. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumba Tengah, Paulus SK Limu-Martinus Umbu Djoko

7. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumba Barat Daya, Ratu Ngadu Bonu Wula - Dominikus Alfawan Rangga Kaka

8. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Flores Timur, Antonius Doni Dihen - Ignasius Boli Uran

9. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Malaka, Simon Nahak - Felix Bere Nahak

10. Pasangan calon bupati dan wakil bupati TTU, Kristina Muki - Kornelis Naifatin

11. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumba Barat, Daniel Bili - Gregorius Pandango

12. Pasangan calon bupati dan wakil bupati Ngada, Andreas Paru - Moses Jala