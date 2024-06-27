Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Cek Harga Pangan, Jokowi Tinjau Pasar Toemenggoeng Djaja Karti Kalteng

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |11:00 WIB
Cek Harga Pangan, Jokowi Tinjau Pasar Toemenggoeng Djaja Karti Kalteng
Presiden Joko Widodo tinjau harga pangan di pasar tradisional, Kalimantan Tengah (Foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

BARITO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Pasar Toemenggoeng Djaja Karti, Tamiang Layang, Barito Timur, Kalimantan Timur, Kamis (27/6/2024). Kunjungan ini bertujuan untuk mengecek harga pangan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, dengan menggunakan mobil kepresidenan, Presiden Jokowi tiba sekira pukul 09.50 WIB. Terlihat, kehadiran Kepala Negara itu disambut para masyarakat yang telah menunggu. Presiden Jokowi pun turut meladeni permintaan foto dari masyarakat.

Setibanya di Pasar Toemenggoeng Djaya Karti, Presiden Jokowi pun langsung melakukan pengecekan harga ke setiap para pedagang yang berjualan. 

Turut mendampingi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Sekda Kabupaten Barito Timur, Panahan Moetar, Kadisperdag, Koperasi, UMKM, Berso dan Kepala Pasar Temenggoeng Djaja Karti, Marjuno Limin.

Diketahui sebelumnya, Rabu 26 Juni 2024, Presiden Jokowi meninjau Pasar Pusat Perbelanjaan Mentaya di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Presiden datang untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan di seluruh wilayah.

"Saya lihat sangat baik, harga-harga baik," ujar Presiden Jokowi.

Halaman:
1 2
      
