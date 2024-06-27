Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Jukir Berkomplot dengan Kawanan Curanmor di Medan

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |19:49 WIB
Jukir Berkomplot dengan Kawanan Curanmor di Medan
Ilustrasi (Foto: Freepik)
MEDAN - Polisi menangkap seorang juru parkir (jukir) yang kerap menarik uang parkir di Jalan Dr. Mansyur, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Jukir berinisial RS (39) itu ditangkap personel Polsek Sunggal karena patut diduga telah berkomplot dengan kawanan pencuri kendaraan bermotor (curanmor).

Kapolsek Sunggal, Komisaris Polisi Bambang Gunanti, mengatakan penangkapan RS berawal dari laporan seorang pekerja toko roti yang mengaku kehilangan sepeda motornya saat diparkir di Jalan Dr. Mansyur, Medan pada Senin 24 Juni 2024.

Dari laporan itu, Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi salah seorang pelaku pencurian sepeda motor tersebut.

"Dari pemeriksaan rekaman CCTV (kamera pengawas) yang terpasang di lokasi kejadian serta keterangan para saksi di lokasi kejadian, kita berhasil mengidentifikasi salah seorang pelaku berinisial FM," jelas Bambang, Kamis (27/6/2024).

Setelah mendapati identitas FM (36), Polisi kemudian melakukan pengejaran dan berhasil menangkap pelaku di kediamannya.

"Dari pelaku berhasil disita barang bukti sepeda motor yang kala itu digunakan pelaku bersama temannya saat beraksi mencuri motor milik korban," sebut Bambang.

Polda Lampung Ungkap 4 Jaringan Narkoba, Sita 147 Kg Sabu 

Keberhasilan menangkap FM membuka tabir keterlibatan dua tersangka lainnya. FM menyebut aksi mencuri motor korban dilakukannya bersama MSN (28) dengan bantuan RS.

"Polisi kemudian menangkap MSN di Jalan Sei Asahan Medan dan Sitepu di lokasi kejadian pencurian motor korban," jelasnya.

Jukir pencurian curanmor
