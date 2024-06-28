Viral Tentara Israel Injak Bendera Arab Saudi, Pancing Kemarahan Warganet

SEBUAH foto yang diunggah di akun media sosial X (twitter) Tamer telah memancing kemarahan banyak kalangan. Akun tersebut memposting foto sekelompok tentara Isarel menginjak bendera Arab Saudi yang bertuliskan kalimat syahadat. Pada saat bersamaan sekelompok tentara tersebut membentangkan bendera Israel.

Foto tersebut langsung viral dan memicu kemarahan warganet, terutama pengguna X. Sebagian besar menganggap tindakan tentara Israel itu memperlihatkan ketiadaan rasa tidak hormat yang terang-terangan terhadap Islam. Mereka menyerukan agar otoritas Saudi untuk mengambil sikap lebih tegas terhadap Israel.

BACA JUGA: Kumpulan Doa untuk Palestina dan Gaza Lengkap Bacaan Arab Latin serta Artinya

"Sekelompok tentara Israel di Brigade Pasukan Terjun Payung menginjak-injak bendera Saudi dan tulisan kalimat syahadat, selama invasi darat kota Khan Younis [di Gaza]," kata Tamer dalam keterangan foto dalam bahasa Arab dikutip dari middleeasteye (MEE).net. Tamer menyebut, foto tersebut diunggah seorang tentara di akun Instagramnya. "Ini adalah penghinaan,” lanjutnya.

Namun, MEE mengaku belum dapat memverifikasi secara independen keaslian gambar tersebut atau menentukan kapan gambar tersebut diambil, namun tentara Israel terus membagikan rekaman kontroversial dari Gaza.

Beberapa akun, termasuk yang memiliki emoji bendera Arab Saudi di akunnya, menyatakan bahwa bendera tersebut sebenarnya adalah bendera Hamas,atau bahwa gambar tersebut diedit atau dibuat oleh AI, dan dimaksudkan untuk menimbulkan reaksi balik terhadap Arab Saudi.