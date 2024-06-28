Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Viral Tentara Israel Injak Bendera Arab Saudi, Pancing Kemarahan Warganet

Maruf El Rumi , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |19:55 WIB
Viral Tentara Israel Injak Bendera Arab Saudi, Pancing Kemarahan Warganet
A
A
A

SEBUAH foto yang diunggah di akun media sosial X (twitter) Tamer telah memancing kemarahan banyak kalangan. Akun tersebut memposting foto sekelompok tentara Isarel menginjak bendera Arab Saudi yang bertuliskan kalimat syahadat. Pada saat bersamaan sekelompok tentara tersebut membentangkan bendera Israel.

Foto tersebut langsung viral dan memicu kemarahan warganet, terutama pengguna X. Sebagian besar menganggap tindakan tentara Israel itu memperlihatkan ketiadaan rasa tidak hormat yang terang-terangan terhadap Islam. Mereka menyerukan agar otoritas Saudi untuk mengambil sikap lebih tegas terhadap Israel.

"Sekelompok tentara Israel di Brigade Pasukan Terjun Payung menginjak-injak bendera Saudi dan tulisan kalimat syahadat, selama invasi darat kota Khan Younis [di Gaza]," kata Tamer dalam keterangan foto dalam bahasa Arab dikutip dari middleeasteye (MEE).net. Tamer menyebut, foto tersebut diunggah seorang tentara di akun Instagramnya. "Ini adalah penghinaan,” lanjutnya.

Namun, MEE mengaku belum dapat memverifikasi secara independen keaslian gambar tersebut atau menentukan kapan gambar tersebut diambil, namun tentara Israel terus membagikan rekaman kontroversial dari Gaza.

Beberapa akun, termasuk yang memiliki emoji bendera Arab Saudi di akunnya, menyatakan bahwa bendera tersebut sebenarnya adalah bendera Hamas,atau bahwa gambar tersebut diedit atau dibuat oleh AI, dan dimaksudkan untuk menimbulkan reaksi balik terhadap Arab Saudi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/18/3162940/kapal_perusahaan_pelayaran_arab_saudi_bahri-x1V7_large.jpg
Perusahaan Arab Saudi Bantah Kirim Barang ke Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/18/3133750/pangeran_arab_saudi_al_waleed_bin_khaled_bin_talal-1cg8_large.jpg
Kenapa Pangeran Tampan Al-Waleed bin Khaled Al-Saud Dijuluki Sleeping Prince Arab Saudi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/22/18/3097721/arab_saudi_sudah_3_kali_peringatkan_jerman_soal_pelaku_kasus_mobil_tabrak_kerumunan-G4uU_large.jpg
Arab Saudi 3 Kali Peringatkan Jerman soal Pelaku Kasus Mobil Tabrak Kerumunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/18/3084382/putra_mahkota_arab_saudi_mohammed_bin_salman_dan_presiden_iran_masoud_pezeshkian-hWVC_large.jpg
Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman Terima Telepon Presiden Iran, Bahas Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/337/3072967/imam_besar_masjid_nabawi_syekh_ahmad_bin_ali_al_hudhaify-FgYi_large.jpg
Imam Besar Masjid Nabawi Ungkap Tujuannya Datang ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038498/laporan-media-israel-gunakan-wilayah-udara-arab-saudi-untuk-serang-pelabuhan-houthi-yaman-h80zyRrUmO.jpg
Laporan Media: Israel Gunakan Wilayah Udara Arab Saudi untuk Serang Pelabuhan Houthi Yaman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement