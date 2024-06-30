Pengendara Motor Oleng Tabrak Bus di Merangin Jambi, Dua Orang Tewas di Tempat

MERANGIN - Kecelakaan maut kembali terjadi di jalan lintas Sumatera tepatnya di KM 16 Dam Betuk, Kecamatan Tabir Lintas Kabupaten Merangin, Jambi. Kecelakaan antara pengendara sepeda motor Yamaha Nmax tanpa nomor polisi dengan bus Raflesia nomor polisi BD 7078 AU, Minggu (30/6/2024) sekitar pukul 06.25 WIB. Akibat kecelakaan tersebut dua orang pengendara motor tewas di tempat.

Saat kejadian bus yang disopiri Herli Mardiansyah (40) bergerak dari Bungo menuju Provinsi Bengkulu. Sementara dari arah berlawanan datang sepeda motor Yamaha Nmax tanpa nomor polisi yang dikendarai Jimi Pradana (24) berboncengan dengan Aldi Andiska (21), keduanya warga kecamatan Margo Tabir.

Saat di lokasi kejadian tiba-tiba sepeda motor Nmax oleng dan masuk jalur lawan hingga menabrak bus Raflesia. Akibatnya kedua pengendara motor Nmax yang tak mengenakan helm tersebut terpental. Pemotor diduga mengantuk serta kelelahan.

Kedua pengendara motor tewas di tempat kejadian. Oleh pihak kepolisian, korban langsung dievakuasi ke RSUD Bangko dan barang bukti yang terlibat kecelakaan diamankan ke unit laka Satlantas Polres Merangin untuk penyidikan lebih lanjut.

Kapolres Merangin melalui Kasat Lantas Polres Merangin AKP Eko Sutoyo membenarkan adanya kecelakaan tersebut.

"Ya, kedua pengendara Motor NMax meninggal dilokasi kejadian saat ini sudah kita evakuasi ke rumah sakit. Dan untuk kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan juga sudah kita amankan guna penyidikan lebih lanjut,” jelas Eko, Minggu.