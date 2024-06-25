Tragis! Pelajar di Kulonprogo Tewas Usai Kecelakaan Beruntun

KULONPROGO - Kecelakaan beruntun yang melibatkan tiga kendaraan kembali terjadi di Kabupaten Kulonprogo, Selasa ((25/6/2024) malam. Akibat kecelakaan ini Keisya Wildan Maulana (15) warga Bojong, Panjatan, Kulonprogo tewas di lokasi kejadian.

Kecelakaan ini terjadi di Jalan Brosot-Nagung tepat di Jogahan, Bumirejo, Lendah. Ada dua sepeda motor dan satu mobil Toyota Hiace yang terlibat kecelakaan. Selain korban meninggal, dua pengendara motor lain terluka dan dilarikan ke rumah sakit.

"Jadi ada tiga kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan ini. Satu korban meninggal dan dua lainnya luka-luka," Kata Kasi Humas Polres Kulonprogo, AKP Triatmi Noviartuti, Selasa (25/6/2024) malam.

Kecelakaan ini berawal saat Heri Purwanto warga Jimatan, Lendah mengendarai Honda Vario AB 2727 YE keluar dari pekarangan yang berbatasan dengan jalan utama. Saat itu dia bermaksud menyeberang jalan ke arah utara memotong jalur utama.

Pada waktu bersamaan Nining Suryati (16) warga Bojong, Panjatan mengendarai Honda Beat AB 4592 TL melaju dari arah timur ke barat di jalur utama sebelah kiri. Nining memboncengkan korban Keisya Wildan. Karena jarak sudah dekat kedua motor ini bertabrakan.

Akibat tabrakan ini motor oleng ke kanan jalan dan jatuh terpental. Pada saat bersamaan dari arah barat melaju Toyota Hiace K 1458 EL yang dikemudikan Hery Prasetyo warga Kasihan Bantul. Karena jarak sudah dekat korban dan motornya tertabrak.