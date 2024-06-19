Diduga Ugal-ugalan, Pemotor Kecelakaan Beruntun Tewaskan 1 Orang

SULTRA - Tabrakan beruntun kendaraan roda dua terjadi Bukit Kolema, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Selasa 18 Juni 2024. Satu orang tewas dalam kecelakaan tersebut.

Sedangkan korban lainnya menderita luka serius dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit terdekat. Dalam video amatir merekam korban kecelakaan beruntun terkapar di jalan raya.

Begitu juga kendaraan roda dua yang digunakan pengendara dan korban dalam tabrakan beruntun tersebut.

Satu orang tewas di tempat. Sementara korban lainnya menderita luka serius dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis.

Kejadian kecelakaan beruntun ini terjadi di Bukit Kolema, Jalan Anoa, Poros Baubau - Buton, Sultra. Dalam rekaman video amatir korban tersungkur di jalan raya dan dievakuasi menggunakan mobil pikap.

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara. Kecelakaan ini melibatkan empat kendaraan dan enam orang korban.