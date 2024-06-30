Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATIM

Carok Berdarah Tewaskan Satu Orang di Sampang Ternyata Duel Paman Vs Keponakan

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |18:14 WIB
Carok Berdarah Tewaskan Satu Orang di Sampang Ternyata Duel Paman Vs Keponakan
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

BANGKALAN - Peristiwa berdarah terjadi di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, diduga melibatkan paman dengan Keponakan. Kasus itu mengakibatkan satu orang tewas.

Kabar tersebut viral dan tersebar di media sosial. Terlihat dalam foto seorang pria berbaring dengan kondisi berlumur darah.

Berdasarakan informasi yang berhasil dihimpun peristiwa berdarah itu terjadi di wilayah Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan. Minggu (30/6/2024)

Kasi Humas Polres Bangkalan Iptu Risna Wijayati membenarkan peristiwa penganiayaan itu terjadi di wilayah hukumnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
