INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SULSEL

Viral Oknum TNI Ribut dengan Sopir Taksi Online di Bandara Makassar, Kasus Berujung Damai

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |15:08 WIB
Viral Oknum TNI Ribut dengan Sopir Taksi <i>Online</i> di Bandara Makassar, Kasus Berujung Damai
Viral keributan oknum anggota TNI dengan sopir taksi online. (Foto: Ist/Medsos)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial keributan antara oknum prajurit TNI dengan sopir taksi online di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan. TNI memastikan kasus tersebut selesai dengan damai.

Dalam rekaman yang dilihat Minggu (30/6/2024), terlihat keributan antara 3 prajurit TNI dengan sopir taksi online di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Dinarasikan, keributan itu terjadi lantaran sopir hendak mengambil penumpang di dalam bandara tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau), Kolonel Ardi Syahri membenarkan adanya peristiwa tersebut pada Sabtu (29/6/2024) kemarin. Ardi menyebut kedua belah pihak telah sepakat damai.

"Sudah damai dan selesai dengan kekeluargaan, (kejadian) 29 Juni kemarin," kata Ardi saat dihubungi wartawan, Minggu (30/6/2024).

Dia mengungkapkan bahwa sopir taksi itu melakukan praktik ilegal di dalam bandara. Namun sopir tak terima saat diingatkan.

"Sopir online praktik ilegal masuk wilayah transportasi bandara, diingati baik-baik tidak mau, tapi anggota TNI AU juga sudah ditegur agar lebih humanis," jelas dia.

(Qur'anul Hidayat)

      
