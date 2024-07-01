Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Bank Sentral Myanmar Bantah Laporan PBB Soal Transaksi Senjata

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |11:06 WIB
Bank Sentral Myanmar Bantah Laporan PBB Soal Transaksi Senjata
Bank sentral Myanmar bantah laporan PBB soal transaksi senjata (Foto: Reuters)
A
A
A

YANGOON - Bank sentral Myanmar membantah laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa pemerintah militer negara itu masih dapat mengakses uang dan senjata untuk perang melawan pasukan anti-kudeta. Bank sentral menegaskan bahwa lembaga keuangan di bawah pengawasan bank mengikuti prosedur yang ditentukan.

“Bank Sentral Myanmar menyatakan keberatan keras kami terhadap laporan Pelapor Khusus PBB,” katanya dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan di surat kabar junta pada Sabtu (29/6/2024), dikutip Reuters.

“Laporan PBB sangat merugikan kepentingan warga sipil Myanmar dan hubungan antara Myanmar dan negara lain,” terangnya.

Pelapor hak asasi manusia Myanmar, Tom Andrews, melaporkan pada Rabu (26/6/2024) bahwa meskipun upaya internasional untuk mengisolasi junta tampaknya telah mengurangi kemampuannya untuk membeli peralatan militer, junta masih mengimpor senjata, teknologi penggunaan ganda, peralatan manufaktur, dan lainnya senilai USD253 juta. materi dalam 12 bulan hingga Maret.

Laporan tersebut mengatakan Myanmar mendapat bantuan dari bank internasional, termasuk bank dari negara tetangganya di Asia Tenggara, Thailand, untuk pembeliannya.

Menghadapi tantangan terbesarnya sejak kudeta pada tahun 2021 terhadap pemerintahan peraih Nobel Aung San Suu Kyi, militer Myanmar terjebak dalam berbagai konflik berintensitas rendah dan bergulat untuk menstabilkan perekonomian yang sedang runtuh.

Negara-negara Barat telah menerapkan berbagai sanksi keuangan terhadap militer, bank, dan bisnis terkait Myanmar.

Bank sentral mengatakan bank lokal dan internasional yang melakukan transaksi dengan Myanmar telah menjalani langkah uji tuntas yang komprehensif untuk semua hubungan bisnis dan transaksi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/01/18/2892804/film-blockbuster-china-buat-marah-junta-myanmar-yIKoD4w7Vg.jpg
Film Blockbuster China Buat Marah Junta Myanmar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/10/18/2880417/junta-myanmar-terima-pengiriman-2-jet-tempur-su-30-rusia-gEjQbkvasu.jpg
Junta Myanmar Terima Pengiriman 2 Jet Tempur Su-30 Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/06/18/2878276/aung-san-suu-kyi-sakit-parah-di-tahanan-tapi-tak-mendapat-perawatan-medis-6K3gzl9WTS.jpg
Aung San Suu Kyi Sakit Parah di Tahanan Tapi Tak Mendapat Perawatan Medis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/07/18/2809539/sempat-disekap-di-daerah-konflik-myanmar-20-wni-berhasil-dibebaskan-ZBIZCNtAyw.jpg
Sempat Disekap di Daerah Konflik Myanmar, 20 WNI Berhasil Dibebaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/01/18/2757191/peringati-dua-tahun-kudeta-as-jatuhkan-sanksi-baru-terhadap-rezim-myanmar-2HYA0fRsNH.jpg
Peringati Dua Tahun Kudeta, AS Jatuhkan Sanksi Baru Terhadap Rezim Myanmar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/13/18/2745555/bom-militer-myanmar-hantam-wilayah-india-cDERqBHZdd.jpg
Bom Militer Myanmar Hantam Wilayah India
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement