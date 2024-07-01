Agama Warga Negara Georgia dan Jumlah Pengikutnya

TBILISI - Georgia merupakan negara lintas benua yang terletak diantara Eropa Timur dan Asia Barat. Negara yang memiliki luas 69.700 kilometer persegi ini berbatasan dengan Laut Hitam di barat, Rusia di utara dan timur laut, Turki di barat daya, Armenia di selatan, dan Azerbaijan di tenggara.

Negara yang memiliki ibukota di Tbilisi ini merupakan negara demokrasi perwakilan dengan sistem pemerintahan republik parlementer kesatuan. Melansir situs resmi U.S. Department of State, data tahun 2021 milik Layanan Statistik Nasional Georgia menunjukkan bahwa Georgia memiliki jumlah penduduk sebanyak 3,7 juta jiwa dengan lebih dari sepertiga penduduk tinggal di ibukota dan kota terbesar yaitu Tbilisi.

Bahasa resmi yang digunakan penduduknya yaitu bahasa Georgia atau disebut juga Kartvelian. Menurut Wikipedia, mayoritas dari penduduk Georgia memeluk agama Kristen Ortodoks Timur dengan menganut Gereja Ortodoks Georgia nasional. Data sensus penduduk Georgia tahun 2014 menunjukan jumlah penganut agama tersebut sebanyak 83,4% dari jumlah populasi.

Beberapa penduduk Georgia juga menganut agama-agama minoritas, yaitu penganut agama Islam sebanyak 10,7%, penganut Kristen Armenia sebanyak 2,9%, dan Katolik Roma sebanyak 0,5%. Adapun 0,7% dari populasi Georgia tercatat dalam sensus sebagai penganut agama lain, sedangkan 1,2% lainnya menolak atau tidak menyatakan agama mereka. Terdapat sedikit penduduknya yang menyatakan tidak beragama sama sekali yaitu sebanyak 0,5%.