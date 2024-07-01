Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Jasad Mutilasi Gegerkan Warga Garut, Pelakunya Diduga ODGJ

Agus Warsudi , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |11:07 WIB
Jasad Mutilasi Gegerkan Warga Garut, Pelakunya Diduga ODGJ
Lokasi penemuan jasad pria termutilasi di Garut (foto: MPI/Agus)
A
A
A

BANDUNG - Warga Kabupaten Garut digemparkan oleh temuan jasad pria termutilasi di tepi jalan Kampung Bantar Limus, Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, pada Minggu 30 Juni 2024 siang. Korban diduga dibunuh lalu dimutilasi dan potongan tubuhnya dibuang di Desa Sancang.

"Jasad termutilasi tersebut ditemukan sekitar pukul 12.30 WIB. Petugas Polsek Cibalong bersama Satreskrim Polres Garut yang menerima laporan penemuan mayat berjenis kelamin laki-laki tersebut segera menuju TKP (tempat kejadian perkara)," kata Kasi Humas Polres Garut Iptu Adi Susilo.

Setelah sampai di lokasi kejadian, ujar Iptu Adi Susilo, polisi menemukan beberapa bagian tubuh korban tergeletak di tepi jalan. Seperti, bagian lengan dan kaki di dalam karung.

"Sedangkan tubuh korban terpotong menjadi dua bagian, dan tergeletak di pinggir jalan raya Cibalong," ujar Iptu Adi Susilo.

Halaman:
1 2
      
