HOME NEWS NEWS

Pertemuan Perindo dan Demokrat Berlangsung Hangat, Michael Sianipar: Banyak Potensi Kerja Sama

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |20:47 WIB
Pertemuan Perindo dan Demokrat Berlangsung Hangat, Michael Sianipar: Banyak Potensi Kerja Sama
Partai Perindo bertemu Partai Demokrat (Foto: Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Perindo Michael Sianipar menyebut pertemuan Partai Perindo dengan Partai Demokrat berlangsung hangat. Kedua partai diketahui bertemu di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2024).

"Atmosfernya (pertemuan) sangat hangat, saya melihat banyak sekali potensi kerja sama," kata Michael kepada wartawan, Selasa (2/7/2024).

Michael pun mengapresiasi jajaran Partai Demokrat yang telah menerima kunjungan dari Partai Perindo. Bahkan, dari satu jam pertemuan itu, ia menyebut Demokrat telah membuka pintu kerja sama untuk menyongsong Pilkada. 

"Jadi kami sangat verterima kasih kepada Partai Demokrat yang sudah membuka pintu kerja sama untuk kolaborasi di Pilkada baik itu di Pemilihan Gubernur khususnya daerah strategis dan juga di kota dan kabupaten," tuturnya.

Kendati demikian, Michael belum merinci kerja sama di wilayah mana yang akan dilakukan oleh kedua partai. Hingga saat ini, kata Michael, Perindo masih mengkaji segelintir dukungan yang akan dilakukan di sejumlah daerah.

"Saat ini, kalau kita lihat ada beberapa nama yang sudah muncul tapi di desk Pilkada kami masih menunggu saat yang tepat (untuk mengumumkan)," tutupnya.

(Arief Setyadi )

      
