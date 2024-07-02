AHY Berharap Silaturahmi Demokrat dan Perindo Semakin Rutin: Kantornya Dekat

Ketum Demokrat, AHY dan Ketua Harian 1 DPP Perindo, Angela di kantor DPP Demokrat (foto: MPI/Jonathan)

JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap silaturahmi antara Partai Perindo dan Partai Demokrat semakin rutin. Hal itu disampaikan saat jajaran Pengurus Partai Perindo mengunjungi Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2024).

Kunjungan Perindo dipimpin oleh Ketua Harian I DPP Partai Perindo, Angela Tanosoedibjo bersama Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia dan Michael Sianipar.

Agus dalam kesempatan itu berharap agar silaturahmi antara Perindo dan Demokrat terus dilakukan mengingat kedua partai memiliki jarak kantor yang berdekatan.

"Semoga silaturahmi ini terus bisa kita lakukan waktu ke waktu, apalagi kantor kita juga berdekatan jalan kaki sebenarnya sampai," kata Agus dalam pertemuan itu, Selasa (2/7/2024).