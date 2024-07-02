Rusia Kirim Kapal Selam Serang Kilo ke Laut Irlandia Sebanyak 2 Kali, AS Terus Memantau

Rusia kirim kapal selam serang Kilo ke Laut Irlandia sebanyak 2 kali (Foto: Reuters)

RUSIA - Kapal selam serang Rusia telah melakukan misi di sekitar Laut Irlandia dua kali sejak invasi Ukraina pada tahun 2022. Hal ini diungkapkan Bloomberg News pada Senin (1/7/2024) yang mengutip tiga orang yang mengetahui masalah tersebut.

Pengerahan pertama kapal selam kelas Kilo Rusia di dekat Laut Irlandia terjadi sekitar 18 bulan lalu, sedangkan pengerahan kedua terjadi baru-baru ini.

Tingkat pergerakan kapal selam tersebut melampaui apa yang pernah dilihat oleh pejabat Inggris sebelumnya.

Laporan yang mengutip dua orang yang mengetahui masalah tersebut, mengatakan para pejabat AS mengetahui adanya sub-gerakan tersebut. AS pun dilaporkan terus memantau kondisi di sana.

Kementerian Pertahanan Rusia dan Irlandia, Kementerian Luar Negeri Inggris, dan Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar Reuters.

Dikutip Bloomberg, kapal selam kelas Kilo adalah kapal selam serangan diesel-listrik yang mampu menembakkan rudal jelajah Kalibr Rusia, serta torpedo dan ranjau laut.