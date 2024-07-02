Gunung Ibu Dua Kali Erupsi Pagi Ini, Abu Vulkanik Mencapai 3.000 Meter

JAKARTA - Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara mengalami dua kali erupsi pagi ini, Selasa 2 Juli 2024, pukul 08.39 WIT dan 09.15 WIT. Tercatat luncurkan abu vulkanik tertinggi yakni 3000 meter atau 3 Km di atas puncak.

“Terjadi erupsi Gunung Ibu pada hari Selasa, 02 Juli 2024, pukul 08:39 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ± 3000 m di atas puncak (± 4325 m di atas permukaan laut),” ungkap Petugas Pos Gunung Api, Yudia Prama Tatipang dalam keterangannya.

Yudia mengungkapkan kolom abu teramati berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah barat daya dan barat. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi 175 detik.

Sementara itu, Yudia meminta agar masyarakat di sekitar Gunung Ibu dan pengunjung atau wisatawan agar tidak beraktivitas di dalam radius 4 km dan perluasan sektoral berjarak 7 km ke arah bukaan kawah di bagian utara dari kawah aktif Gunung Ibu.

“Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas diluar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut (masker) dan mata (kacamata),” imbaunya.

(Fakhrizal Fakhri )