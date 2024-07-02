Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

KKJ Sumut Desak Kapolda dan Panglima TNI Usut Kasus Kebakaran Rumah Wartawan di Karo

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |11:10 WIB
A
A
A

MEDAN - Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sumatera Utara yang terdiri dari lembaga profesi jurnalis AJI Medan, IJTI Sumut, PFI Medan dan FJPI melakukan investigasi terkait kasus kebakaran rumah yang menewaskan Rico Sempurna Pasaribu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Dari hasil investigasi bersama yang dilakukan KKJ Sumut, ditemukan sejumlah fakta bahwa kasus kebakaran yang menewaskan wartawan Tribrata TV dan keluarganya ini terjadi setelah korban memberitakan perjudian yang ada di Jalan Kapten Bom Ginting, Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

"Dalam pemberitaan yang dimuat korban, dijelaskan ada keterlibatan oknum aparat berinisial HB," ujar Koordinator KKJ Sumatera Utara Array A Argus, Selasa (2/7/2024).

Atas temuan-temuan ini, KKJ Sumut menyatakan enam poin sikap terkait peristiwa kebakaran yang menewaskan jurnalis Rico Sempurna Pasaribu dan keluarganya. Berikut ulasannya:

1. Meminta Kapolda Sumut untuk mengusut tuntas kasus ini, terutama mengungkap adanya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi.

2. Meminta Panglima TNI untuk mengusut dugaan keterlibatan oknum TNI, yang disebutkan korban dalam pemberitaannya.

3. Mendorong semua jurnalis di Sumatera Utara untuk bekerja secara profesional, dan mentaati kode etik jurnalistik.

